Goretzka Signora Juve, ritorno di fiamma: è lui l’alternativa al grande sogno a centrocampo

Goretzka Juve, ritorno di fiamma per il giocatore tedesco: ecco l’alternativa al grande sogno in mezzo al campo. Ultime

In casa Juve si guarda già al mercato, con un centrocampo che in estate, per forza di cose, dovrà subire diversi mutamenti negli interpreti. A Torino lavorano per il grande colpo Teun Koopmeiners, ma considerati gli enormi costi in ballo in questo affare valutano anche le alternative.

Pubblicità

Come scrive Tuttosport, nelle ultime ore sarebbe tornato caldo il nome di Leon Goretzka, vecchio pupillo che potrebbe lasciare il Bayern Monaco in estate. Del tedesco piace la sua enorme duttilità, che negli anni lo ha portato a fare sia il trequartista che il mediano in un centrocampo a due. Sullo sfondo, poi, sempre Samardzic.

Pubblicità

Pubblicità

The post Goretzka Juve, ritorno di fiamma: è lui l’alternativa al grande sogno a centrocampo appeared first on Juventus News 24.