Goretzka Signora Juve, è l’alternativa a Koopmeiners! Il tedesco può tornare di moda

Goretzka Juve, è l’alternativa a Koopmeiners! Il tedesco può tornare di moda in vista del calciomercato estivo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza della Juve starebbe valutando diverse alternative visti gli alti costi per Koopmeiners.

Leon Goretzka, già accostato in passato, è sulla lista di Giuntoli e Manna e potrebbe tornare di moda in esta. Sempre sullo sfondo anche Samardzic.

