00:48, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Goretzka Juve, idea per il dopo Pogba: darebbe questo al centrocampo bianconero che è in continua emergenza

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’interesse della Juve per Goretzka del Bayern Monaco.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

In base a quanto scrive la rosea i bianconeri avrebbero messo il tedesco nel mirino perché lo considerano un giocatore in grado di dare sostanza al centrocampo rimasto orfano di Pogba e in continua emergenza.

Pubblicità

The post Goretzka Juve, idea per il dopo Pogba: darebbe questo al centrocampo appeared first on Juventus News 24.