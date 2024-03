13:19, 27 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve ha inviato due osservatori a seguire la sfida di qualche settimana fa tra il Bayern Monaco e la Lazio per vedere da vicino Leon Goretzka La Juve, stando quanto rivelato da Kicker, ha mandato due scout a monitorare Leon Goretzka durante la partita contro la Lazio in Champions League di qualche settimana fa. Il centrocampista del Bayern Monaco potrebbe […]

The post Goretzka Juve, due osservatori bianconeri hanno seguito il centrocampista: cosa trapela ufficiosamente appeared first on Juventus News 24.