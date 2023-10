Diffondi Informazione!

Google Maps sta rivoluzionando l’esperienza di pianificazione dei viaggi per gli utenti iOS con l’introduzione di diverse nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Queste nuove caratteristiche mirano a semplificare il processo di pianificazione dei percorsi, fornendo indicazioni visive dettagliate e assistenza nella navigazione in luoghi sconosciuti. Scopriamo tutte le novità che saranno presto disponibili su Google Maps per iPhone.

1. Immersive View for Routes

Una delle funzionalità più innovative è “Immersive View for Routes”, che offre agli utenti la possibilità di visualizzare in anteprima l’intero percorso in una vista multidimensionale. Questo non solo consente di prepararsi per ogni svolta come se si fosse già arrivati, ma include anche un dispositivo di scorrimento temporale che permette di pianificare la partenza in base al traffico simulato e alle condizioni meteorologiche. Questa funzione sarà disponibile in molte città in tutto il mondo, tra cui Amsterdam, Barcellona, New York, Tokyo e molte altre.

2. Lens in Mappe

“Lens in Mappe” utilizza l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata per assistere gli utenti una volta che hanno raggiunto una posizione specifica. Gli utenti possono semplicemente toccare l’icona “Lens” nella barra di ricerca e alzare il telefono per ottenere dettagli su bancomat, stazioni di trasporto pubblico, ristoranti, caffetterie e negozi nelle vicinanze. Questa funzione sarà lanciata in oltre 50 nuove città, tra cui Austin, Las Vegas, Roma e San Paolo.

3. Maggiori Dettagli nelle Mappe

Le mappe di navigazione offriranno presto una rappresentazione più realistica del mondo, compresi edifici più dettagliati e informazioni sulle corsie per situazioni di guida complesse. Gli utenti negli Stati Uniti potranno vedere la presenza di corsie HOV sui loro percorsi pianificati, mentre in Europa la funzionalità di limite di velocità basata sull’intelligenza artificiale si estenderà a 20 paesi.

4. Informazioni per i Veicoli Elettrici

Gli utenti che guidano veicoli elettrici riceveranno informazioni migliorate sulle stazioni di ricarica, inclusa la compatibilità delle stazioni con veicoli specifici e i tempi di utilizzo più recenti. Questo aiuterà gli utenti a evitare stazioni non funzionanti e a trovare facilmente stazioni di ricarica adatte ai loro veicoli.

5. Nuovi Modi di Effettuare Ricerche

Google Maps sta migliorando le funzionalità di ricerca utilizzando l’intelligenza artificiale e modelli avanzati di riconoscimento delle immagini. Ad esempio, gli utenti possono cercare “cose da fare” a Tokyo e ricevere suggerimenti tematici come “anime” o “mostre d’arte”. Questi risultati di ricerca tematici saranno disponibili in diverse città inizialmente in Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti.

Queste nuove funzionalità renderanno l’esperienza di navigazione su Google Maps ancora più intuitiva e personalizzata per gli utenti iOS, offrendo una panoramica dettagliata del percorso e delle attività circostanti. L’intelligenza artificiale sta portando Google Maps ad un livello superiore, rendendo l’esplorazione del mondo ancora più emozionante e senza sforzo per gli utenti di iPhone.