Gomitata Sandro Bastoni, tifosi Vecchia Signora Juventina infuriati: «Gol Kean subito annullato» – NEWS

Sui social scoppia la rabbia dei tifosi della Juve. Da una parte la “manata” a Faraoni che ha portato all’annullamento del gol di Kean in Juve-Verona. Oggi la gomitata di Bastoni non sanzionata.

Let’s look at the disallowed goal from Kean against Verona for a minute pic.twitter.com/mTibJq7d1o

— Bianconeri Zone (@BianconeriZone) January 6, 2024