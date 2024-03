Gol Zirkzee: l’obiettivo di #Mercato del #Milan AC realizza dal dischetto in Atalanta BC Bologna – NEWS

20:47,3 Mar 2024, MILANELLO.

Gol Zirkzee: l’attaccante olandese, obiettivo di #mercato del Diavolo Rossonero realizza dal dischetto nella sfida odierna tra Atalanta e Bologna

Joshua Zirkzee, obiettivo di calcio#mercato del Diavolo Rossonero, è andato in gol nella sfida delle 18 e tuttora in corso tra Atalanta e Bologna. L’attaccante ha pareggiato l’iniziale vantaggio di Lookman:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Joshua Zirkzee drew levelpic.twitter.com/aaFKGgPhrE — FootColic (@FootColic) March 3, 2024

I rossoneri faranno di tutto la prossima estate per portare il classe 2001 a Diavolo Rossoneroello. L’attaccante ha stregato Zlatan Ibrahimovic: si parte da una valutazione di 40 milioni di euro.

Pubblicità

The post Gol Zirkzee: l’obiettivo di #mercato del Diavolo Rossonero realizza dal dischetto in Atalanta Bologna – VIDEO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.