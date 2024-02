Gol Zirkzee, l’obiettivo del mercato Signora Juve fa sorridere Thiago Motta – NEWS

Gol Zirkzee: l’obiettivo del mercato Juve fa sorridere Thiago Motta contro la Lazio. Il VIDEO del gol

Altri grande gol di Zirkzee, obiettivo per la prossima stagione del calciomercato Juve, contro la Lazio. Un gol che pesa quella del giovane talento con il Bologna che passa in vantaggio all’Olimpico.

Pubblicità

Goal: Joshua Zirkzee | Lazio 1-2 Bolognapic.twitter.com/xThDGsfef3 — FootColic (@FootColic) February 18, 2024

L’attaccante si è inserito in area di rigore colpendo la palla a mezza altezza e battendo Provedel. Ecco il video della rete del giovane rossoblù.

Pubblicità

Pubblicità

The post Gol Zirkzee, l’obiettivo del mercato Juve fa sorridere Thiago Motta – VIDEO appeared first on Juventus News 24.