Gol Vlahovic, capocciata all’ultimo respiro: 2-1 Vecchia Signora Juventina – NEWS

Gol Vlahovic, capocciata del centravanti serbo che porta avanti la Juve: i bianconeri completano la rimonta

La Juve rimonta tutto al 91′ minuto, con il gol di Dusan Vlahovic che porta avanti i bianconeri all’Arechi.

Le but de Vlahovic qui offre pour l’instant 3 points aux Bianconeri #SalernitanaJuve https://t.co/bg8oYvZkje — Juventus Fr (@Juventus_Fr) January 7, 2024

Danilo tiene in campo un pallone difficile e la mette in mezzo, dove trova la capocciata vincente del serbo per il 2-1.

