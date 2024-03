Gol Sia, il rossonero è sempre più una certezza: in rete anche con l’Italia U19 – NEWS

00:49,27 Mar 2024, MILANELLO.

Gol Sia, il rossonero è sempre più una certezza: in rete anche con l’Italia U19. Il VIDEO nella vittoria contro la Georgia Diego Sia continua a macinare gol anche con l’Italia Under19. Nella bella vittoria contro la Georgia degli Azzurrini di mister Corradi, l’esterno del Diavolo Rossonero Primavera ha trovato la rete scartando il portiere avversario […]

