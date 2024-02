Gol Sia: azione fantastica del AC Milan Primavera e tap in vincente – NEWS

Gol Sia: azione fantastica del Milan Primavera e tap in vincente. Il video della rete contro il Sassuolo

Stava esprimendo un grandissimo calcio il Milan Primavera contro il Sassuolo: ne è un esempio l’azione che ha portato al 2-0. Poi il crollo che ha portato al pareggio per 3-3 dei neroverdi.

Diego Sia makes it 2-0 vs Sassuolo U19 after an assist by Bakounepic.twitter.com/yCvATkrcpL — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) February 10, 2024

Bakoune trova con un cross morbido Sia che riesce ad accomodare facilmente in rete, la settima in questa stagione per l’esterno rossonero.

