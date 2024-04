Gol Samardzic, Fc Internazionale sotto all’intervallo VS l’Udinese: decisiva la rete dell’uomo #Mercato – NEWS

00:02,9 Apr 2024, MILANELLO.

Gol Samardzic, Inter sotto all’intervallo contro l’Udinese: decisiva la rete dell’uomo #mercato. Il VIDEO della giocata Quanto è strano il calcio: Lazar Samardžić era vicinissimo nella scorsa sessione di calcio#mercato a diventare un nuovo giocatore dell’Inter e adesso ha portato in vantaggio l’Udinese proprio contro i nerazzurri. Il giocatore seguito anche dal calcio#mercato Diavolo Rossonero, ha […]

