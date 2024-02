Gol Saelemaekers: grande giocata nello stretto e tiro che non lascia scampo a Consigli – NEWS

Gol Saelemaekers: grande giocata nello stretto e tiro che non lascia scampo a Consigli. Il VIDEO della rete

Alexis Saelemaekers ha segnato il 4-2 definitivo in Bologna-Sassuolo. Una bella rete dopo una giocata nello stretto per il giocatore in prestito dal Milan.

Goal: Alexis Saelemaekers | Bologna 4-2 Sassuolopic.twitter.com/k2VVnVfqFD — FootColic (@FootColic) February 3, 2024

Ecco il video del gol del belga che regala i 3 punti a Thiago Motta rilanciando il suo Bologna in zona Champions dopo il pareggio contro il Milan.

The post Gol Saelemaekers: grande giocata nello stretto e tiro che non lascia scampo a Consigli – VIDEO appeared first on Milan News 24.