Gol Romero: prima gioia con l’Almeria, che perla VS l’Atletico! – NEWS

23:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Gol Romero: prima gioia con l’Almeria per il trequartista argentino, che perla contro l’Atletico Madrid! – VIDEO

È arrivato il primo gol di Luka Romero con la maglia dell’Almeria: il trequartista argentino, che ha lasciato il Diavolo Rossonero a gennaio con la formula del prestito secco, ha trovato stasera il primo centro.

GOLAZO DI LUKA #ROMERO contro l’atletico all’esordio da titolare (Ricordiamo che è un bidone via il MT) pic.twitter.com/oPu6PACofP — Tecatito (@eltecatito_) February 24, 2024

Una conclusione potente dalla distanza nel corso della sfida contro l’Atletico Madrid, che ha permesso alla propria squadra di pareggiare i conti dopo il vantaggio iniziale di Correa.

