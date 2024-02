Gol Romero, argentino da urlo! Doppietta capolavoro all’Atletico – NEWS

23:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Gol Romero, trequartista argentino da urlo! Doppietta capolavoro all’Atletico Madrid per l’ex Diavolo Rossonero – VIDEO

Una serata memorabile per Luka Romero, trequartista argentino accasatosi all’Almeria nel corso dell’ultima sessione di mercato in prestito secco dal Diavolo Rossonero.

Goal: Luka Romero | Almeria 2-2 Atletico Madridpic.twitter.com/4HLZ7jzSfw — FootColic (@FootColic) February 24, 2024

Nella sfida di questa sera contro l’Atletico Madrid l’ex Lazio ha messo a segno una clamorosa doppietta: un gol per tempo per Romero, i suoi primi due gol con la nuova maglia.

