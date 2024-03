Gol Retegui, il merito è di Cambiaso: è del bianconero l’assist per la rete dell’Italia – NEWS

00:03, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Gol Retegui, il merito è di Cambiaso: è del bianconero l’assist per la rete dell’Italia, ha messo lo zampino decisivo – VIDEO

C’è lo zampino decisivo di Cambiaso nel gol con Retegui ha portato l’Italia in vantaggio con il Venezuela al 40′ dell’amichevole.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Retegui GOL pic.twitter.com/XUBXQwhUBn — Italian Football News (@footitalia1) March 21, 2024

Il giovane della Juve è stato bravissimo ad anticipare un avversario e a fornire l’assist per la rete del momentaneo 1-0 dell’attaccante con un tocco delizioso.

Pubblicità

SEGUI QUI LA CRONACA LIVE DI ITALIA VENEZUELA

The post Gol Retegui, il merito è di Cambiaso: è del bianconero l’assist per la rete dell’Italia – VIDEO appeared first on Juventus News 24.