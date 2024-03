Gol Raspadori: tap in vincente dopo il rigore parato da Szczesny a Osimhen – NEWS

23:48, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Gol Raspadori: tap in vincente dopo il rigore parato da Szczesny a Osimhen. Il S.S.C. Napoli si riporta avanti sulla Juve – VIDEO

Al minuto 88 il S.S.C. Napoli si è riportato in vantaggio sulla Juve grazie al gol di Raspadori.

| GOAL: GIACOMO RASPADORI SURELY WINS IT FOR NAPOLI!!! S.S.C. Napoli 2-1 Juventus pic.twitter.com/7n6TwlWD2M — Transfer Sector (@TransferSector) March 3, 2024

L’attaccante è stato il più rapido a infilare il tap in vincente del 2-1 dopo che Szczesny aveva parato il rigore ad Osimhen.

