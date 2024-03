Gol Rafa Leao, magia del portoghese: Slavia Praga #Milan AC chiusa in un tempo – NEWS

20:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Gol Leao, magia del portoghese: Slavia Praga Diavolo Rossonero chiusa in un tempo. Il VIDEO della rete strepitosa del numero 10

Una rete strepitosa quella di Leao: ha tolto le ragnatele dall’incrocio. Una rete che porta Slavia Praga Diavolo Rossonero sul 3-0. Pratica chiusa in un tempo con un parziale di 7-2 per i rossoneri.

RAFA LEÃO ESTÁS DEMENTEEEEE QUE GOLAZOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/UhGqoEwqgA — Best of Rafael Leão (@BestofLeao) March 14, 2024

Ecco il video della rete stupenda del portoghese che in questo 2024 ha iniziato a viaggiare sui suoi livelli centrando la decima rete e il decimo assist stagionale. L’ennesimo modo per allontanare tutte le critiche e polemiche di questi mesi.

