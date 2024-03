Gol Rafa Leao: l’attaccante del #Milan AC sblocca il #Big match VS la Svezia – NEWS

22:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Sono in campo Portogallo e Svezia. Il match amichevole internazionale si è sbloccato il risultato dopo 24′ grazie al gol di Leao Si è sbloccato il match amichevole tra Portogallo e Svezia allo stadio Afonso Henriques. Dopo 24′ l’attaccante del Diavolo Rossonero, Rafael Leao ha sfruttato la respinta del palo colpito dal compagno d squadra Bernando […]

