Gol Rafa Leao, il #Milan AC celebra la sua rete VS la Fiorentina: le immagini da bordocampo – NEWS

00:01,1 Apr 2024, MILANELLO.

Gol Leao, il Diavolo Rossonero celebra la sua rete contro la Fiorentina: le immagini da bordocampo della realizzazione del portoghese – VIDEO Rafael Leao sta vivendo un ottimo momento stagionale e di forma, testimoniato anche dal suo gol in Fiorentina Diavolo Rossonero di ieri. Scatto in contropiede, premiato dal passaggio filtrante di Reijnders, Terracciano saltato in velocità […]

