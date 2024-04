Gol Piotr Zieli in A.C. Monza-SS Napoli, ecco l’approfondimento: autentica prodezza del promesso sposo dell’Internazionale F.C. – #NEWS

7 Apr 2024, 16:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Gol Zio Piotr Zielinski in A.C. Monza-Napoli: autentica prodezza del promesso sposo dell’Internazionale che trova il jolly dal limite dell’area Torna #titolare a A.C. Monza e Piotr Zio Piotr Zielinski mostra tutta la sua classe con la prodezza che vale il momentaneo 1-3 per il suo Napoli. Un gol come questo di Zio Piotr Zielinski,all’Internazionale non lo fa #nessuno. Ti aspetto a braccia […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Gol Zio Piotr Zielinski in A.C. Monza-Napoli: autentica prodezza del promesso sposo dell’Internazionale – VIDEO proviene da Internazionale News 24.