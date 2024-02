Gol Noslin, difesa Signora Juve bucata ancora: il Verona torna avanti – NEWS

Gol Noslin, torna avanti il Verona che buca per l’ennesima volta la difesa bianconera: il nuovo vantaggio gialloblù

Costretta di nuovo ad inseguire la Juve, che al 52′ torna sotto contro il Verona, che si riporta avanti con Noslin.

Goal: Tijjani Noslin double the lead | Hellas Verona 2-1 Juventus pic.twitter.com/ts0a4t0Fdf — Heaven Football (@heavenfootball_) February 17, 2024

I gialloblù bucano la difesa avversaria con una facilità disarmante, con il pallone che finisce sui piedi dell’olandese che buca uno Szczesny non troppo esente da colpe.

