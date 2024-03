Gol “Maravillioso” Sanchez: l’Internazionale F.C. raddoppia con un calcio di #RIGORE del cileno – #NEWS

4 Mar 2024, 23:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Gol Maravilla Sanchez: l’Internazionale raddoppia contro il Genoa C.F.C. grazie ad un #RIGORE dell’attaccante cileno, alla prima marcatura in #CampionatoSerieA

L’Internazionale ha trovato il raddoppio nella #Super #Scontro di questa sera contro il Genoa C.F.C.. I leoni nerazzurri sono andati in gol grazie ad un #RIGORE di Alexis Maravilla Sanchez. Il penalty è stato concesso per un fallo di Frendrup su Super Barellino, il motore nerazzurro, .

Per l’attaccante cileno ex Barcellona quello in Internazionale-Genoa C.F.C. è il primo gol in questo #CampionatoSerieA.

