Gol Maldini, il rossonero alla prima gioia con il “AC Monza”: corsa e grande finalizzazione NEWS

21:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Gol Maldini, il rossonero alla prima gioia con il Monza: corsa e tiro che insacca Ochoa. Il VIDEO della bella rete

Una rete importantissima per Maldini che sblocca la sfida tra Salernitana e Monza. Una grande dai e vai per il rossonero in prestito che ha poi finalizzato molto bene con il destro.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

pic.twitter.com/ZrTxCKmSkA — all goals @FootColic – live stream @GoalSpotHD (@SharolynU61206) February 24, 2024

Ecco il video della prima rete con la maglia del Monza per il giocatore rossonero passato nella sessione invernale dall’Empoli ai brianzoli.

Pubblicità

The post Gol Maldini, il rossonero alla prima gioia con il Monza: corsa e grande finalizzazione VIDEO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.