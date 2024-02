Gol Magni, la sua rete in Genoa AC Milan Primavera – NEWS

Gol Magni, la sua rete del momentaneo pareggio in Genoa Milan Primavera, match del 22esimo turno di campionato – VIDEO

Il gol di Vittorio Magni dà speranza ai rossoneri nel corso di Genoa Milan Primavera. La squadra di Ignazio Abate costretta ad inseguire, grazie al proprio terzino agguanta il pareggio, ma pochi minuti dopo si ritrova di nuovo sotto.

Vittorio Magni scores to make it 1-1 vs Genoa U19,after a great Cross by Emanuele Salapic.twitter.com/adtfTmyjAz — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) February 17, 2024

Ecco il video della rete del giovane rossonero, dopo un ottimo cross proveniente dalla corsia destra di Emanuele Sala.

