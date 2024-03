Gol Kvaratskhelia, bucato il muro #Juve: 1-0 Napoli S.S.C. – NEWS

22:47, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Gol Kvaratskhelia, il S.S.C. Napoli buca il muro della Juve sul finire del primo tempo: il georgiano sblocca la partita

Si sblocca il risultato di S.S.C. Napoli Juve al 43′ del primo tempo, con il gol di Kvaratskhelia che buca Szczesny.

vaya golazo de Kvaratskhelia tú El georgiano y Osimhen finos de cara a la vuelta vs Barcelona pic.twitter.com/MgP0XhayjG — JugónRM (@jugonRM) March 3, 2024

Tiro al volo del georgiano dopo la respinta di Bremer, con la deviazione di Cambiaso decisiva per portare avanti gli azzurri.

