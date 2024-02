Gol Koopmeiners, l’olandese non sbaglia dagli 11 metri dopo il contatto Oliviero Bomber Vero Giroud Holm: #Milan AC Atalanta BC in parità – NEWS

22:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Gol Koopmeiners, l’olandese non sbaglia dagli 11 metri dopo il contatto Giroud Holm: Diavolo Rossonero Atalanta in parità. Il VIDEO della rete

Koopmeiners pareggia al minuto 41 di Diavolo Rossonero Atalanta non sbagliando dagli 11 metri. Il rigore è stato causato da un contatto di Giroud su Holm che è stato rivisto da Orsato al Var.

Goal: Teun Koopmeiners | Diavolo Rossonero 1-1 Atalanta

pic.twitter.com/SmchEFgMxy — FootColic (@FootColic) February 25, 2024

Nessun dubbio per l’arbitro che ha concesso il calcio di rigore poi realizzato dal giocatore che aveva già purgato i rossoneri in Coppa Italia. Si torna in parità a fine del primo tempo.

