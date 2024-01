Gol Ikwuemesi nella storia: la Vecchia Signora Juventina non ne subiva uno così dal 2017

Gol Ikwuemesi nella storia: la Juve non ne subiva uno così dal 2017. Il retroscena sulla rete della Salernitana

Quello di Ikwuemesi, al minuto 00:59, è il gol più veloce subito dalla Juve, in tutte le competizioni, dall’autorete di Pjanic, al 00:18, contro il Genoa, in Serie A, il 26 agosto 2017.

A svelare il retroscena sulla rete del momentaneo 0-1 della Salernitana in Coppa Italia è Opta via Twitter. Oltre il danno, quindi, una sorta di beffa per i bianconeri…

