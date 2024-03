Gol Gyokeres: l’obiettivo del #Milan AC sigla la rete della bandiera VS il Portogallo

23:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

In Portogallo Svezia c’è in campo anche l’obiettivo del calcio#mercato Diavolo Rossonero, Gyokeres. Lo svedese protagonista con un gol Il match in corso tra Portogallo e Svezia sta procedendo con i lusitani nettamente avanti (5-1). Da sottolineare però il gol della bandiera degli ospiti che interessa particolarmente ai rossoneri. Messo a segno dall’obiettivo del calcio#mercato Diavolo Rossonero, […]

