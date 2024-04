Gol Gudmundsson, l’obiettivo di #Mercato #Milan AC segna in Verona Genoa: il NEWS della rete

21:03,7 Apr 2024, MILANELLO.

Gol Gudmundsson, l’obiettivo di #mercato Diavolo Rossonero segna in Verona Genoa: il VIDEO della rete nel match di Serie A Albert Gudmundsson continua a segnare: l’obiettivo del calcio#mercato Diavolo Rossonero segna con il Genoa anche contro il Verona. Sicuramente non il gol più bello realizzato dall’islandese che si è però fatto trovare pronto per ribadire in rete e […]

