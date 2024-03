Gol Griezmann: Morata rischia, ma il Var convalida l’1-1 in Atletico Fc Internazionale – NEWS

23:01, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Gol Griezmann: Morata rischia, ma il Var convalida l’1-1 in Atletico Inter L’episodio del pareggio – VIDEO

Griezmann ha segnato il gol dell’1-1 dell’Atletico Madrid all’Inter al minuto 35, rispondendo quasi subito al vantaggio nerazzurro con Dimarco.

PREDESTINADO Griezmann empata o jogo em 2 minutos e deixa o Atleti a 1 gol de igualar o placar agregado! pic.twitter.com/9M1A7iwZ2e — 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 (@LaLigaBR) March 13, 2024

La rete del francese è stata convalidata dal Var, visto che l’ex Juve Morata ha rischiato di far annullare il pareggio a causa di una sospetta posizione di fuorigioco, poi giudicata regolare.

