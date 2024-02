Gol Giroud, assist al bacio di Leao per il francese: AC Milan avanti VS il Frosinone – NEWS

Gol Giroud, assist al bacio di Leao per il francese: Milan avanti contro il Frosinone. Il VIDEO della rete del francese

Grande stacco e movimento di Giroud che porta avanti i rossoneri in Frosinone Milan.

Gol Olivier Giroud, assist Rafa Leaopic.twitter.com/Xc6HEimast — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) February 3, 2024

Palla al bacio di Leao per il francese che si è mosso bene dietro al difensore

