Gol Giovannino Vlahovic, #Juve subito avanti con il solito Dusan! 1-0 – NEWS

13:47, 25 Feb 2024

Gol Giovannino Vlahovic, Juve subito avanti contro il Frosinone: è il bomber serbo a sbloccare il match contro i ciociari

Juve Frosinone si sblocca dopo neanche tre minuti di gioco grazie al gol del solito Dusan Giovannino Vlahovic, che si è fatto subito trovare pronto.

Golcü sahnede: Dušan Vlahović! pic.twitter.com/saA4un8vZN — S Sport (@ssporttr) February 25, 2024

Grande stop di McKennie sulla destra e poi l’assit per il serbo che, anche grazie a una deviazione, fulmina subito Cerofolini.

