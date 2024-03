Gol “El Chuku” Chukwueze, perla dell’esterno nigeriano: Verona #Milan AC 1-3 – NEWS

17:48,17 Mar 2024, MILANELLO.

Gol Chukwueze, perla dell’esterno nigeriano: Verona Diavolo Rossonero 1-3. La formazione dei Diavoli Rossoneri chiude definitivamente il match del Bentegodi. Ecco il VIDEO della rete dell’attaccante rossonero

Grandissimo gol di Samuel Chukwueze e il Diavolo Rossonero chiude definitivamente il match del Bentegodi contro il Verona.

Not a player who needed a goal more than Samuel Chukwueze! pic.twitter.com/HmLGW3SFKk — Martino Puccio (@MartinoPuccio) March 17, 2024

Calcio d’angolo respinto di Bennacer, il nigeriano calcia di sinistro al volo e battezza l’angolino.

