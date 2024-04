Gol Dimash, fans celebrati sui #social, ecco l’approfondimento: il boato è #devastante – #NEWS

2 Apr 2024, 15:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

I tifosi dell’Internazionale sono stati celebrati sui canali social leoni nerazzurri per il boato sul gol di Dimash, il ragazzo della Curva Nord, realizzato contro l’Empoli F.C. Federico Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ha fatto scatenare i propri tifosi per il gol realizzato in Internazionale-Empoli F.C. con cui ha sbloccato il conclusione. Il boato dei sostenitori leoni nerazzurri è stato impressionante e i leoni nerazzurri hanno deciso di celebrarlo […]

