Gol De Ketelaere: l’ex AC Milan glaciale dal dischetto, Atalanta avanti 2-0 VS la Lazio – NEWS

Gol De Ketelaere: l’ex Milan glaciale dal dischetto, Atalanta avanti 2-0 contro la Lazio dopo i primi 45′ – VIDEO

Al minuto 43 nel corso della sfida tra Atalanta e Lazio è arrivato il gol di Charles De Ketelaere. Il belga, di proprietà del Milan, ha battuto l’estremo difensore della formazione di Sarri grazie a un preciso calcio di rigore.

| Charles De Ketelaere GOAL (penalty) Lazio#AtalantaLazio pic.twitter.com/AZK3tODmyu — Absolute Belgian Fans (@BelgianFans) February 4, 2024

Un gol che ha permesso alla squadra di Gasperini di andare al riposo sul risultato di 2-0.

