Gol De Ketelaere annullato dal Var in Fc Internazionale Atalanta: la spiegazione di Marelli

22:32, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Gol De Ketelaere annullato dal Var in Inter Atalanta: la spiegazione di Marelli a Dazn sull’episodio da moviola

E’ stato annullato dal Var il gol di De Ketelaere che aveva portato l’Atalanta in vantaggio contro l’Inter al 13′.

Questa la spiegazione del moviolista di Dazn, Marelli, sull’episodio che sui social ha fatto discutere subito tanti tifosi della Juve.

MARELLI – «L’immagine definitiva è la frontale. Miranchuk ha allargato molto il braccio sinistro e ha colpito il pallone più sul gomito. L’arbitro doveva valutare se c’era tocco del braccio, la posizione è punibile dato che aumentava il volume corporeo».

