Gol De Ketelaere: altra perla dell’ex AC Milan, l’Atalanta dilaga VS la Lazio – NEWS

Gol De Ketelaere: altra perla dell’ex giocatore del Milan, l’Atalanta adesso dilaga contro la Lazio – VIDEO

Ancora De Ketelaere: dopo il rigore trasformato poco prima dell’intervallo, l’attaccante belga di proprietà del Milan ha realizzato un’altra rete che ha portato il punteggio sul momentaneo 3-0.

| Charles De Ketelaere (goal n°2) vs Lazio pic.twitter.com/KydELyGUph — Belgian Players (@BelgianPlayers) February 4, 2024

Una vera e propria magia con il sinistro da parte dell’ex Brugge, che conferma così il suo ottimo rendimento alla corte di Gasperini.

