Gol Cheddira: tutto troppo facile per l’attaccante, pareggia il Frosinone – NEWS

14:02, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Gol Cheddira: tutto troppo facile per l’attaccante, pareggia il Frosinone dopo il vantaggio di Giovannino Vlahovic – VIDEO

Pareggia il Frosinone con Cheddira. Il centravanti fa 1-1 di testa, indisturbato, all’interno dell’area di rigore dei bianconeri.

| GOAL: Cheddira EQUALISES!! Juventus 1-1 Frosinone

pic.twitter.com/K6apROgt1r — Transfer Sector (@TransferSector) February 25, 2024

