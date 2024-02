Gol Cavallo Pazzo Rabiot: il francese la pareggia subito al Bentegodi! – NEWS

Gol Rabiot: il francese la pareggia subito al Bentegodi! Verona-Juve è sul 2-2, la rete dei bianconeri – VIDEO

Pareggia subito la Juve al Bentegodi. Locatelli per Rabiot che incrocia in area, è 2-2:

Rabiot GOL pic.twitter.com/ej7IVaJrYQ — JuveFC (@juvefcdotcom) February 17, 2024

