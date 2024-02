Gol Camarda, sblocca AC Milan Sassuolo Primavera dal dischetto – NEWS

Gol Camarda, sblocca Milan Sassuolo Primavera dal dischetto. I rossoneri di Ignazio Abate in vantaggio sui neroverdi – VIDEO

Il gol di Francesco Camarda ha sbloccato Milan Sassuolo, il match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Primavera 1. Rossoneri in vantaggio grazie al proprio attaccante, che trasforma dal dischetto il calcio di rigore.

Francesco Camarda opens the score vs Sassuolo U19 from the Spot.pic.twitter.com/9vk3GQiShk — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) February 10, 2024 Pubblicità

Ecco la rete del giovanissimo centravanti, il quale ha già assaporato la prima squadra in questa stagione. La squadra di Abate è attualmente in vantaggio per 2 a 0 sui neroverdi.

