Gol Brahim Diaz, rete CLAMOROSA dell’ex AC Milan: lo spagnolo sblocca Lipsia Real Madrid – NEWS

Gol Brahim Diaz, rete CLAMOROSA dell’ex Milan: lo spagnolo sblocca Lipsia Real Madrid. Il VIDEO della rete

Una rete meravigliosa dell’ex Milan Brahim Diaz porta il Real Madrid in vantaggio nell’ottavo di andata di Champions League contro il Lipsia.

VAYA GOLAZO DE BRAHIM DÍAZ!!!! pic.twitter.com/vSuFGzQEB4 — MT (@MadridTotal_) February 13, 2024

È l’ottava rete stagionale per lo spagnolo che sta vivendo una grandissima annata fino a questo momento: il gol è la ciliegina sulla torta.

