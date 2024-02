Gol Brahim Diaz: perla dell’ex AC Milan nel derby di Madrid – NEWS

Gol Brahim Diaz: perla dell’ex Milan nel derby di Madrid. Lo spagnolo non doveva giocare e l’ha scoperto all’ultimo minuto

Grandissimo gol di Brahim Diaz al 20esimo minuto che sta decidendo il derby di Madrid contro l’Atletico Madrid al Santiago Bernabeu.

BRAHIM DIAZ WHAT A GOAL!!!pic.twitter.com/A42AHYLztm — Mikael (@MikaelMadridsta) February 4, 2024

Quarta rete in campionato dell’ex Milan (tutti segnati al Bernabeu) che neanche doveva giocare e l’ha scoperto all’ultimo minuto. Il gol nasce da un lancio di Kroos, respinto dalla difesa sui piedi di Brahim. Brahim triangola con Vazquez, aiutato da rimpalli favorevoli, e da pochi passi batte Oblak.

