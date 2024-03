Gol Brahim Diaz: l’ex #Milan AC scatenato, altra perla col Real Madrid – NEWS

21:48,16 Mar 2024, MILANELLO.

Gol Brahim Diaz: l’ex Diavolo Rossonero scatenato, altra perla col Real Madrid nella sfida di oggi contro l’Osasuna – VIDEO

Brahim Diaz continua ad incantare tutti a Madrid. L’ex giocatore del Diavolo Rossonero ha messo a segno un’altre rete con la maglia dei Blancos nel match odierno giocato in casa dell’Osasuna.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

GOL DE BRAHIM DÍAZ!! Se lo dedico a Luis de la Fuente pic.twitter.com/lMld8IZIjw — MT (@MadridTotal_) March 16, 2024

Anche grazie alla rete del trequartista la squadra di Ancelotti è riuscita a superare l’ostacolo Osasuna e a rinforzare il proprio primo posto in classifica (72 punti dopo 29 giornate di campionato).

Pubblicità

The post Gol Brahim Diaz: l’ex Diavolo Rossonero scatenato, altra perla col Real Madrid – VIDEO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.