Gol Bondo, la beffa nei minuti finali di Monza AC Milan – NEWS

Gol Bondo, arriva la beffa nei minuti finali di Monza Milan. Ecco il VIDEO della rete realizzata dal centrocampista

Il gol di Bondo beffa i rossoneri nei minuti finali di Monza Milan. La squadra di Stefano Pioli era riuscita a riacciuffare il match, nonostante l’inferiorità numerica, grazie ai gol di Giroud e Pulisic.

Pubblicità

MA CHE BEL GOL DI WARREN BONDO (2003)!!!

ASSIST DI DANIEL MALDINI (2001)!pic.twitter.com/gxbfs6BTIT — Football Report (@FootballReprt) February 18, 2024

Ecco la rete del centrocampista che regala la vittoria a Palladino con questa splendida rete. Battuto Maignan.

Pubblicità

Pubblicità

The post Gol Bondo, la beffa nei minuti finali di Monza Milan – VIDEO appeared first on Milan News 24.