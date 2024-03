Gol Baby Camarda, la stella del #Milan AC Primavera non si ferma più! In rete anche con l’Italia U17 – NEWS

14:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Gol Camarda, la stella del Diavolo Rossonero Primavera non si ferma più! In rete anche con l’Italia U17 nel match di oggi contro il Belgio – VIDEO Incredibile la facilità di arrivare al gol di Francesco Camarda. La stellina del Diavolo Rossonero Primavera continua a mettersi in mostra e lo fa anche con la maglia della Nazionale. […]

