Gol Baby Camarda: il 9 della Primavera colpisce anche la Vecchia Signora Juventina – NEWS

12:01,1 Apr 2024, MILANELLO.

Gol Camarda: il 9 della Primavera colpisce anche la Juve. Suo il colpo di testa che apre il big match di Vinovo – VIDEO Sempre e solo Francesco Camarda. Il numero 9 rossonero impiega soltanto 14 minuti per lasciare il suo segno nella sfida tra Juventus e Diavolo Rossonero Primavera. Il baby fenomeno della formazione di […]

