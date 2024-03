Gol Baby Camarda, ancora decisivo il gioiello del #Milan AC Primavera: l’Italia Under 17 vola agli Europei – NEWS

17:49,26 Mar 2024, MILANELLO.

Gol Camarda, ancora decisivo il gioiello del Diavolo Rossonero Primavera: l’Italia Under 17 vola agli Europei dopo la rete del #pari realizzata al 91′ minuto Francesco Camarda continua ad essere decisivo anche con la maglia della Nazionale, e non solo con quella del Diavolo Rossonero Primavera, realizzando la rete del 2-2 contro la Finalandia su calcio di […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Gol Camarda, ancora decisivo il gioiello del Diavolo Rossonero Primavera: l’Italia Under 17 vola agli Europei – VIDEO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.