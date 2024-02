Godin, doppio ex di Fc Internazionale e Atletico, comincia una nuova avventura

Pubblicità

Diego Godin, ex difensore dell’Inter, ricomincerà a giocare in un nuovo club, dopo il ritiro dal calcio professionistico: i dettagli

Qualche mese fa, Diego Godin ha appeso le scarpette al chiodo. Il veterano difensore, noto per essere doppio ex di Inter Atletico Madrid, si trova ora di fronte a una nuova sfida.

Godin ha infatti deciso di tornare al gioco, ma questa volta per una squadra amatoriale. Il giocatore uruguaiano, che ha anche giocato per il Cagliari in Italia, riprenderà l’attività con il Centro Recreativo Porongos Fútbol Club. La firma fino al termine della stagione 2024 è stata annunciata dal club stesso tramite Instagram.

