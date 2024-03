Globe Soccer Award 2023: Rafa Leao riceve il premio per il miglior contenuto digitale della Serie A – NEWS

15:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Rafael Leao ha ricevuto il premio al Globe Soccer Award per il Miglior contenuto digitale della Serie A 2023 di un giocatore

Tra i premiati del Globe Soccer Award 2023 c’è anche Rafael Leao. L’attaccante del Diavolo Rossonero ha ricevuto il premio per il “Miglior contenuto digitale della Serie A 2023 di un giocatore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

Ecco una foto che lo ritrae a Diavolo Rossoneroello con il premio in mano. Le congratulazioni anche della Lega Serie A al portoghese.

